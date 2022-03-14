Евросоюз запретит импорт стали из России

Евросоюз введет запрет на поставки стали из России, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ограничительные меры вступают в силу немедленно, передает радиостанция France Inter. По словам министра, ЕС также запретит инвестировать в российскую нефтедобычу и поставлять в Россию предметы роскоши.

Кроме того, европейцы решили расширить черный список олигархов. Очередные запреты входят в новый пакет антироссийских санкций, вводимых европейцами из-за военной операции России на Украине.

Ранее о прекращении экспорта предметов роскоши в Россию объявили США. В частности, под запрет попали парфюмерия и средства макияжа, изделия из меха и шелка, дамские сумки, одежда дороже тысячи долларов, сигары и табак, автомобили некоторых марок, наручные часы.