Переговоры России и Украины впервые пройдут по видеосвязи

Российско-украинские переговоры состоятся 14 марта в формате видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого состоялись три раунда переговоров вживую.

Так, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Тогда стороны договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации жителей.

Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской Пуще. Третья встреча прошла 7 марта — также на территории Белоруссии. Дополнительно к этому в турецкой Анталье 10 марта состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Российскую делегацию на переговорах с Украиной по видеосвязи возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Делегации по договоренности друг с другом не комментируют содержание переговоров.

При этом известно, что в числе главных требований России — демилитаризация Украины и ее денацификация, нейтральный и безъядерный статус этого государства, признание Крыма, а также ДНР и ЛНР как суверенных и независимых государств.