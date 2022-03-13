НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт предложил меры для выравнивания курса доллара

Источник:
«Прайм»
789 5
Фото: © Sibnet.ru

Рубль продолжает падать по отношению к евро и доллару, но есть меры, которые позволят выправить ситуацию, сказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов

Необходимо ввести мягкое валютное регулирование, включая запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах, сказал Тузов в интервью агентству «Прайм».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮань: переходить ли на китайскую валюту?

По его мнению, также нужно запретить спекуляции с валютой и ввести 100-процентую продажу валюты при ввозе из-за рубежа. «Приобретение валюты следует разрешить только под расчеты по сделкам и договорам», — пояснил Тузов.

Эксперт при этом отметил, что такие меры вряд ли будут с радостью восприняты гражданами, особенно теми, кто помнит советскую статью УК об ответственности за валютные спекуляции.

Еще по теме
Володин призвал бизнес не наживаться на людях
США заморозили вклады Абрамовича
Банкам запретили брать комиссию за выдачу наличной валюты
Вклады в юанях: стоит ли переходить на китайскую валюту?
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Новокузнецка придумал замену McDonald’s
Новосибирского полицейского обвинили в изнасиловании падчерицы
Бюджетникам и многодетным в Красноярске власти помогут гасить ипотеку
Пятизвездочный отель достроят на Алтае в 2022 году
Самое популярное
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (5)
Картина дня
Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу
Эксперт предложил меры для выравнивания курса доллара
Минобороны показало видео удара вертолетов по бронетехнике ВСУ
Найдено пропавшее судно легендарного путешественника
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
49
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
38
США признали наличие биолабораторий на Украине
37
Германия откажется от нефти и угля из России
Sibnet.Ru