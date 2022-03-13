Рубль продолжает падать по отношению к евро и доллару, но есть меры, которые позволят выправить ситуацию, сказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов

Необходимо ввести мягкое валютное регулирование, включая запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах, сказал Тузов в интервью агентству «Прайм».

По его мнению, также нужно запретить спекуляции с валютой и ввести 100-процентую продажу валюты при ввозе из-за рубежа. «Приобретение валюты следует разрешить только под расчеты по сделкам и договорам», — пояснил Тузов.

Эксперт при этом отметил, что такие меры вряд ли будут с радостью восприняты гражданами, особенно теми, кто помнит советскую статью УК об ответственности за валютные спекуляции.