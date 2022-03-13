Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу

Киев и Москва движутся к компромиссу в переговорах, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорном процессе

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — сказал он газете «Коммерсантъ».

Подоляк отметил, что Россия «гораздо более адекватно уже смотрит» на конфликт. «Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они в целом на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина», — считает советник.

Он отметил, что договор между Россией и Украиной должен быть «многокомпонентным» и в первую очередь включать пункты о прекращении военных действий и «процедура, скорость по временным параметрам выхода российских войск с территории Украины», мирный договор.

Кроме того, Украина ожидает компенсацию. По словам Подоляка, «должны быть четко прописаны компенсаторные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться». Россия отвергает обвинения в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

Помимо гарантий безопасности для Украины договор, как считает Подоляк, должен учитывать и те гарантии, которых добивается Москва, имеющая «свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».