Германия откажется от нефти и угля из России

Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти, сообщил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа»,— пояснил представитель немецкого министерства.

Хабек признал, что отказаться от российского газа будет сложнее, так как у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ. Однако в планах немецких властей полностью отказаться от импорта энергоносителей из России.

«В случае немедленного запрета на импорт речь пойдет о снижении поставок следующей зимой, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч людей, теряющих работу, отопление и электричество в том числе. Санкции должны быть такими, чтобы мы могли выстоять», — отметил он.