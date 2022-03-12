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Германия откажется от нефти и угля из России

Источник:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Фото: © ПАО «Газпром»

Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти, сообщил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа»,— пояснил представитель немецкого министерства.

Хабек признал, что отказаться от российского газа будет сложнее, так как у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ. Однако в планах немецких властей полностью отказаться от импорта энергоносителей из России.

«В случае немедленного запрета на импорт речь пойдет о снижении поставок следующей зимой, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч людей, теряющих работу, отопление и электричество в том числе. Санкции должны быть такими, чтобы мы могли выстоять», — отметил он.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

колобок11

Он же всему миру заявлял, что в СССР только галоши делали, которые ни кому не нужны были. Теперь он восхваляет...

CaRdan

Т.е. похвалил Россию - улетел в бан. Вот она ваша демократия ))))

number10

Ни кто им ни чего не даст уже. Там государства нет и никакие гос.органы не работают, большинство распоряжений...

CaRdan

А трудящиеся в курсе, что они попросили?))
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