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Иван Ургант объяснил отъезд из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: George Mel / CC BY-SA 2.0

Актер и телеведущий Иван Ургант сообщил, что уехал из России в отпуск, пообещав при этом вернуться.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал российский шоумен в Instagram.

Ранее Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что Ургант несколько дней назад уехал из России с женой и двумя дочерьми — предположительно, в Израиль. До этого телеведущий раскритиковал спецоперацию российских войск на украинской территории.

Телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на анонимный источник, написала о решении закрыть передачу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Последний выпуск передачи вышел 21 февраля.

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Топ комментариев

ubogon

Какого х.. наши золотовалютные резервы делают за рубежом? - Вот главный вопрос.

ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

То есть они не против призывов к убийству любых русских людей, даже не имеющих отношения к ситуации......

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...
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