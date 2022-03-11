Иван Ургант объяснил отъезд из России

Актер и телеведущий Иван Ургант сообщил, что уехал из России в отпуск, пообещав при этом вернуться.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — написал российский шоумен в Instagram.

Ранее Telegram-канал Baza без указания источников сообщил, что Ургант несколько дней назад уехал из России с женой и двумя дочерьми — предположительно, в Израиль. До этого телеведущий раскритиковал спецоперацию российских войск на украинской территории.

Телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на анонимный источник, написала о решении закрыть передачу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Последний выпуск передачи вышел 21 февраля.