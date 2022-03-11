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Томич поджег заправку из-за некачественного бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Пьяный томич пришел на заправку за бензином, остался недоволен его качеством и поджег бензоколонку, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Бензоколонку подожгли на автозаправочной станции, расположенной в Первомайском переулке в Октябрьском районе Томска, вечером в четверг. Удалось не допустить распространения пожара.

Личность подозреваемого установили по записям камер видеонаблюдения. Им оказался судимый за аналогичное преступление 26-летний местный житель. Его задержали и нашли у него бутыль с бензином.

По предварительным данным, пьяный томич пришел на автоматизированную заправочную станцию со своей тарой, для того чтобы набрать бензин, но качество топлива его не устроило. Тогда злоумышленник облил заправочный пистолет горючим, поджег и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

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ЧП #Происшествия #Томск
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