Повара могут создать русское меню для ресторанов вместо McDonalds

Члены Национальной ассоциации кулинаров России готовы разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов для использования в работе сетевых заведений общепита, которые смогли бы заменить закрывшиеся в стране рестораны McDonalds, сообщила президент ассоциации Анна Жукова.

Жукова уточнила, что создать меню с технологическими картами шеф-повара смогут в течение трех месяцев. На протяжении последних лет специалисты уделяли большое внимание изучению и популяризации традиционной русской кухни, поэтому многие рецепты необходимо будет лишь доработать.

«Например, бургеры можно заменить на "варежку" — разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо "Кока-колы" — готовить натуральные лимонады на травах», —сказала ТАСС Жукова.

Во вторник корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. 9 марта было объявлено о приостановке работы ряда ресторанов KFC в России, а 10 марта американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки российского рынка.