Врач рассказала об опасности валерьянки и корвалола

Использование при стрессе популярных средств — корвалола и валерьянки — может быть опасно, рассказала терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская.

«Использовать корвалол или настойку валерианы можно с осторожностью и под контролем врача. Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены», — сказала Капнинская РИА Новости.

По словам терапевта, в легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, слабостью, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна. В тяжелых возможны судороги.

Врач добавила, что неправильное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу, а также запоры.

«Что касается травяных чаев, то их польза неоспорима, но назначать их должен только квалифицированный врач. Практически все лекарственные растения имеют свои противопоказания и возможные побочные действия», — рассказала Капнинская.

При гипертонической болезни запрещены все сборы, содержащие элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень. С травами также важно быть аккуратнее во время беременности, добавила врач.