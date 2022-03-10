Интервью Юрия Дудя признали экстремистскими в Белоруссии

Суд Центрального района Минска признал в Белоруссии экстремистскими три выпуска YouTube-канала «вДудь» блогера Юрия Дудя, сообщается в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

Речь идет об интервью с комиком Славой Комиссаренко и авторами Nexta Степаном Путило и Романом Протасевичем, а также о фильме «Как жить, если лишают родины».

На YouTube-канал Дудя подписаны почти 10 миллионов человек. Признанные экстремистскими материалы в общей сложности посмотрели более 30 миллионов пользователей Сети.

Юрий Дудь известен как блогер и журналист. Он начинал свою деятельность с интервью со знаменитостями, сейчас, помимо прочего, его работа сосредоточена на создании документальных фильмов.