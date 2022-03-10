Интервью Юрия Дудя признали экстремистскими в Белоруссии

Суд Центрального района Минска признал в
Белоруссии экстремистскими три выпуска YouTube-канала «вДудь» блогера Юрия
Дудя, сообщается в Telegram-канале Главного управления по борьбе с
организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.
Речь идет об интервью с комиком Славой Комиссаренко
и авторами Nexta Степаном Путило и Романом Протасевичем, а также
о фильме «Как жить, если лишают родины».
На YouTube-канал Дудя подписаны почти 10 миллионов человек.
Признанные экстремистскими материалы в общей сложности посмотрели более 30
миллионов пользователей Сети.
Юрий Дудь известен как блогер и журналист. Он начинал свою
деятельность с интервью со знаменитостями, сейчас, помимо прочего, его работа
сосредоточена на создании документальных фильмов.
pepelmetalЕщё скажи что этого не было, посмеши нормальных людей
sib_man9какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...
Grandmaster19928 марта - Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную...
ponhik78Баранов, которые на местах лучше знают что делать, никто не отменял!