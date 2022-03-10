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Интервью Юрия Дудя признали экстремистскими в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © yurydud, instagram.com/yurydud

Суд Центрального района Минска признал в Белоруссии экстремистскими три выпуска YouTube-канала «вДудь» блогера Юрия Дудя, сообщается в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики.

Речь идет об интервью с комиком Славой Комиссаренко и авторами Nexta Степаном Путило и Романом Протасевичем, а также о фильме «Как жить, если лишают родины». 

На YouTube-канал Дудя подписаны почти 10 миллионов человек. Признанные экстремистскими материалы в общей сложности посмотрели более 30 миллионов пользователей Сети.

Юрий Дудь известен как блогер и журналист. Он начинал свою деятельность с интервью со знаменитостями, сейчас, помимо прочего, его работа сосредоточена на создании документальных фильмов.

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pepelmetal

Ещё скажи что этого не было, посмеши нормальных людей

sib_man9

какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

Grandmaster1992

8 марта - Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную...

ponhik78

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