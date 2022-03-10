Вышел трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны»

Полноценный трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны» о жизни аристократии в альтернативной Великобритании XIX века появился в Сети.

Второй сезон будет посвящен Энтони Бриджертону — старшему брату Дафны (Фиби Дайневор), которого играет Джонатан Бейли («Воспоминания о будущем»). В продолжении также появятся Голда Рошавель, Никола Кохлан, Чаритра Чандран и Симон Эшли.

В целом сериал рассказывает о восьми дружных братьях и сестрах из семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь и счастье в высшем обществе Лондона.

Во втором сезоне выйдут десять эпизодов, которые начнут показывать 25 марта. В основу новых серий положен роман «Виконт, который любил меня» — вторая часть цикла Джулии Куинн о жизни братьев и сестер из влиятельной семьи.

Сериал «Бриджертоны» дебютировал на Netflix в конце декабря 2020-го. В апреле прошлого года «Бриджертонов» продлили на третий и четвертый сезон.