Вышел трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны»

Полноценный трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны» о
жизни аристократии в альтернативной Великобритании XIX века появился
в Сети.
Второй сезон будет посвящен Энтони Бриджертону —
старшему брату Дафны (Фиби Дайневор), которого играет Джонатан Бейли («Воспоминания
о будущем»). В продолжении также появятся Голда Рошавель, Никола
Кохлан, Чаритра Чандран и Симон Эшли.
В целом сериал рассказывает о восьми дружных братьях и
сестрах из семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь и счастье в высшем
обществе Лондона.
Во втором сезоне выйдут десять эпизодов, которые начнут показывать 25
марта. В основу новых серий положен роман «Виконт, который любил
меня» — вторая часть цикла Джулии Куинн о жизни братьев и сестер из
влиятельной семьи.
Сериал «Бриджертоны» дебютировал на Netflix в конце декабря 2020-го. В апреле прошлого года «Бриджертонов» продлили на третий и четвертый сезон.
лачиновВидимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...
olegsbeglovОни своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...
mosquito__2010А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.
pepelmetalИ без этого документа все это знали!