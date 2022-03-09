Мэгги и Ниган станут героями нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Культовые «Ходячие мертвецы» получат новый спин-офф, главными героями которого станут Мэгги и Ниган. События будут происходить на отрезанном от остальной части мира Манхэттене, сообщается в официальных аккаунтах канала AMC.

Новый сериал «Остров мертвых» покажет Манхэттен, «давно отрезанный от материка», наполненный как живыми, так и мертвыми. Первый сезон, как уточняет портал IGN, будет состоять из шести эпизодов, которые будут выпущены на каналах AMC и AMC+. Шоу стартует уже в 2023 году.

К своим ролям вернутся Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган, а шоураннером выступит Эли Хорне, которая была сценаристом и продюсером оригинального сериала в течение нескольких сезонов.

Сейчас на телеканале транслируется вторая часть последнего 11-го сезона основного сериала вселенной. До конца года зрители увидят завершающую третью часть, всего в сезоне выйдет 24 эпизода.

Джеффри Дин Морган отмечает, что ему нравилось изображать роль Нигана, и он будет рад продолжить путешествие своего неоднозначного героя вместе с персонажем Лорен.

«Прогулки в городских условиях всегда были таким крутым образом, но 5-я авеню, Эмпайр-стейт-билдинг, Статуя Свободы? Самый большой город в мире? Обстановка потрясающая, но история… еще лучше. Пристегнитесь, ребята, «Остров мертвых» собирается заново изобрести вселенную TWD», – сказал он.

Новый проект – не первый спин-офф «Ходячих». Несколько лет в эфир выходит приквел «Бойтесь ходячих мертвецов», в седьмом сезоне которого было показано, как главные герои пытаются выжить на территории, пережившей несколько ядерных взрывов. Еще одно шоу, состоящее из двух сезонов – «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», повествует о поколении, выросшем после наступления апокалипсиса.

Также запланирована шестисерийная антология «Сказки о ходячих мертвецах», в каждом эпизоде которой зрителям покажут отдельные истории из вселенной исходного телесериала, в которых будут задействованы как новые, так и уже знакомые персонажи.

После завершения основной ветки, в финале которого, по неподтвержденным данным к роли Рика Граймса вернется Эндрю Линкольн, создатели планируют заняться производством сериала про других героев основного шоу – Дэрила и Кэрол. Кроме того, публику ждет трилогия полнометражных фильмов про Рика Граймса.