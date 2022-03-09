Валютные курсы обновили исторические рекорды

Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы в первые часы торгов на Московской бирже после завершения длинных выходных.

Так, курс доллара вырос до 117,3 рубля, курс евро — до 127,4 рубля, следует из данных торгов. Курсы уперлись в установленные биржей границы, что препятствует дальнейшему ослаблению российской валюты.

Накануне курс доллара стабилизировался на рынке Forex. На торгах 8 марта курс доллара к рублю доходил до отметки 114,27 рубля, тогда как днем ранее, 7 марта, он достигал максимального значения 177,26 рубля. Курс евро снизился до 138 рублей после взлета до 150,58 рубля.

Курс рубля начал падать на фоне санкций стран Запада, введенных из-за российской военной операции на Украине. Центробанк предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев.