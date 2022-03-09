НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Валютные курсы обновили исторические рекорды

Источник:
Sibnet.ru
652 15
Фото: © Sibnet.ru

Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы в первые часы торгов на Московской бирже после завершения длинных выходных.

Так, курс доллара вырос до 117,3 рубля, курс евро — до 127,4 рубля, следует из данных торгов. Курсы уперлись в установленные биржей границы, что препятствует дальнейшему ослаблению российской валюты.

Накануне курс доллара стабилизировался на рынке Forex. На торгах 8 марта курс доллара к рублю доходил до отметки 114,27 рубля, тогда как днем ранее, 7 марта, он достигал максимального значения 177,26 рубля. Курс евро снизился до 138 рублей после взлета до 150,58 рубля.

Курс рубля начал падать на фоне санкций стран Запада, введенных из-за российской военной операции на Украине. Центробанк предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро на бирже, а также приостановил переводы за рубеж для иностранцев.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Поклонская привезла продукты и лекарства украинцам
США признали наличие биолабораторий на Украине
Путин ввел антикризисные меры по поддержке людей и бизнеса
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтай последним в Сибири отменил QR-коды
Ученые СФУ оценили влияние потепления на урожайность зерна в России
«Экология‑Новосибирск» втрое увеличит сумму пени
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии и Забайкалье
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (15)
Картина дня
Найден секретный приказ о подготовке Киевом наступления на Донбасс
Путин отменил для физлиц НДС на золотые слитки
Не более 10 тысяч: валютные операции ограничены на полгода
США признали наличие биолабораторий на Украине
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Disobedient

но по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...

лачинов

Видимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...

pepelmetal

И без этого документа все это знали!

xarakire

Да да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!
Sibnet.Ru