«Экология-Новосибирск» увеличит втрое сумму пени за просроченные платежи из-за роста ключевой ставки, сообщает пресс-служба компании.

Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Расчет пени производится с учетом действующей ставки рефинансирования. Поэтому в три раза увеличивается сумма пени.

Например, потребитель, начиная с 1 января 2019 года, ни разу не производил оплату за услугу по обращению с ТКО. За весь период оказания услуги региональным оператором потребителю начислена плата в размере 2, 7 тысячи рублей.

До 28 февраля при ставке рефинансирования в 9,5% сумма пени – 885,47 рублей, после повышения Банком России ключевой ставки – 2, 2 тысячи рублей.

Региональный оператор принял решение не пересчитывать ранее рассчитанные суммы пени по оплате услуги по обращению с ТКО (по ставке 20% годовых), если потребители погасят задолженность до 31 марта 2022 года.