Новосибирская ТЭЦ‑4 построит систему оборота стоков

Подрядчик СГК приступил к строительству на Новосибирской ТЭЦ-4 системы возврата сточных вод в промышленный оборот, для того, чтобы исключить сброс ливневых и производственных стоков в городской коллектор, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость проекта, по состоянию на март, составляет 46 миллионов рублей. В конце 2021 года инженеры завершили проектирование системы полного оборота сточных вод для ТЭЦ-4.

Чтобы наладить возврат стоков на ТЭЦ, потребуется построить комплекс сооружений и коммуникаций — в частности, канализационную насосную станцию, очистные сооружения, систему трубопроводов.

Новосибирский подрядчик «СибСтройКомплект» с начала года приступила к работе. Строители готовят площадку для устройства канализационной насосной станции. Она будет собирать и направлять стоки в локальную систему отчистки.

Строительство планируется завершить к ноябрю этого года. По замыслу инженеров, система возврата воды в производственный цикл прослужит на ТЭЦ-4 не менее 50 лет.