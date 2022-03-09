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Новосибирская ТЭЦ‑4 построит систему оборота стоков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подрядчик СГК приступил к строительству на Новосибирской ТЭЦ-4 системы возврата сточных вод в промышленный оборот, для того, чтобы исключить сброс ливневых и производственных стоков в городской коллектор, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость проекта, по состоянию на март, составляет 46 миллионов рублей. В конце 2021 года инженеры завершили проектирование системы полного оборота сточных вод для ТЭЦ-4.

Чтобы наладить возврат стоков на ТЭЦ, потребуется построить комплекс сооружений и коммуникаций — в частности, канализационную насосную станцию, очистные сооружения, систему трубопроводов.

Новосибирский подрядчик «СибСтройКомплект» с начала года приступила к работе. Строители готовят площадку для устройства канализационной насосной станции. Она будет собирать и направлять стоки в локальную систему отчистки.

Строительство планируется завершить к ноябрю этого года. По замыслу инженеров, система возврата воды в производственный цикл прослужит на ТЭЦ-4 не менее 50 лет.

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Топ комментариев

Vitall2005

Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.

ponhik78

Ну да))) Газ уже 4000 за килокуб. Хочешь не хочешь, а зауважаешь)))

Disobedient

но по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...

xarakire

Да да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!
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