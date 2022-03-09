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Зрители предпочли зарубежное кино российскому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Хочу замуж»

Российская комедия «Хочу замуж» стартовала в кинотеатрах 3 марта и заработала меньше, чем за уикенд собрал «Анчартед», который в прокате уже четвертую неделю.

Фильм «Анчартед: На картах не значится» остается лидером проката в России спустя четыре недели после премьеры. За прошедшие выходные приключенческая лента с Томом Холландом собрала почти 70 миллионов рублей, а общая касса превышает миллиард.

Российская премьера «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем показала лучший результат среди отечественных картин, но все равно собрала меньше зарубежной ленты — всего 45 миллионов.

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Третью строчку по сборам занял «Бэтмен», при том, что картину не показывали в России и Белоруссии. Фильм Мэтта Ривза собрал больше 37 миллионов в странах СНГ, а в зарубежном прокате стал безоговорочным лидером.

Также в топ-5 фильмов с наибольшими кассовыми сборами вошли американский детектив «Смерть на Ниле» (32,2 миллиона) и российский байопик «Мистер Нокаут» (32 миллиона).

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