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Ночную работу «Аллигаторов» на Украине показали на видео

Источник:
ТАСС
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Фото: Сергей Бобылев / Sergey Bobylev @ Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Минобороны России опубликовало ночные кадры боевого применения боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной военной операции на Украине.

«Экипажи армейской авиации ВКС России, действуя парами, уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами», — говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ка-52 «Аллигатор» — вертолет нового поколения. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, живой силы и вертолетов противника в любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Ка-52 имеет высокую защищенность экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотирования.

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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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