НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кабмин запретил вывозить из России иностранные медизделия

Источник:
Sibnet.ru
285 3
Фото: tiger rus / CC BY 3.0

Российское правительство ввело запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет касается медицинских изделиях, полученных из тех стран, которые ввели в отношении России санкции, и находящихся сейчас на складах импортеров или на таможне.

Принятое решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий в России, говорится в сообщении правительства.

После 24 февраля, когда на Украине началась специальная военная операция, США, Евросоюз, Великобритания, Япония и другие страны стали вводить в отношении России санкции. Десятки компаний объявили о приостановке работы в России.

Правительство приступило к разработке и введению мер поддержки экономики.

Еще по теме
Мужчин предупредили о проблемах с потенцией после COVID
Диетолог перечислил сигналы, когда нужно отказаться от кофе
Сексолог перечислила продукты для удачного свидания
Диетолог назвала идеальный обед для похудения
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пухляш из Little Big приехал на Байкал для съемок шоу
Мэр Красноярска спел для женщин песню Магомаева
«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф
«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

лачинов

Для начала бы ввести само понятие часовой оплаты, в том числе и минимальной, вместо идиотского МРОТ и...

VALGOR

Деньги, что в России заработал пусть раздаст бедным, раз он такой принципиальный)

MaximKS

и оставить фашистов не добитыми?

ForYouTube

Красавчик, так их всех толерантных
Sibnet.Ru