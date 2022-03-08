Кабмин запретил вывозить из России иностранные медизделия

Российское правительство ввело запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет касается медицинских изделиях, полученных из тех стран, которые ввели в отношении России санкции, и находящихся сейчас на складах импортеров или на таможне.

Принятое решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий в России, говорится в сообщении правительства.

После 24 февраля, когда на Украине началась специальная военная операция, США, Евросоюз, Великобритания, Япония и другие страны стали вводить в отношении России санкции. Десятки компаний объявили о приостановке работы в России.

Правительство приступило к разработке и введению мер поддержки экономики.