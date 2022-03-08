Сына и внука Ротару задержали при попытке бегства с Украины

Украинские силовики задержали девять человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, в их числе были сын и внук певицы, народной артистки СССР Софии Ротару, пишет издание Страна.ua со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

На участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольский в Винницкой области были задержаны восемь украинцев призывного возраста и «поводырь», гражданин Молдовы. Они пытались переправиться в Молдавию на лодке, отмечает издание

«Страна.ua» указывает, что среди задержанных можно узнать родственников Ротару — ее сына Руслана Евдокименко и внука Анатолия Евдокименко. В публикации также представлено фото паспортов мужчин.

Сама Ротару в своем ранее Instagram написала, что находится в Киеве и «молится за мир в Украине».