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Сына и внука Ротару задержали при попытке бегства с Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Евгений Черепанов / CC BY-SA 4.0

Украинские силовики задержали девять человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, в их числе были сын и внук певицы, народной артистки СССР Софии Ротару, пишет издание Страна.ua со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

На участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольский в Винницкой области были задержаны восемь украинцев призывного возраста и «поводырь», гражданин Молдовы. Они пытались переправиться в Молдавию на лодке, отмечает издание

«Страна.ua» указывает, что среди задержанных можно узнать родственников Ротару — ее сына Руслана Евдокименко и внука Анатолия Евдокименко. В публикации также представлено фото паспортов мужчин.

Сама Ротару в своем ранее Instagram написала, что находится в Киеве и «молится за мир в Украине».

Тема: Военная операция на Украине
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Обсуждение (2)
Топ комментариев

лачинов

Для начала бы ввести само понятие часовой оплаты, в том числе и минимальной, вместо идиотского МРОТ и...

VALGOR

Деньги, что в России заработал пусть раздаст бедным, раз он такой принципиальный)

MaximKS

и оставить фашистов не добитыми?

ForYouTube

Красавчик, так их всех толерантных
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