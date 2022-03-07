Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV

Украинский певец Макс Барских выбросил награду премии RU.TV, после того как его и других музыкантов убрали из ротации из-за ситуации на Украине.

Барских опубликовал в сториз Instagram фото статуэтки в мусорном баке. «Ежегодная премия RU.TV. Смотрите на улицах страны», — написал он.

Музыкант трижды получал статуэтку. В 2018 он победил в номинации «Лучший видеоклип» — «Моя Любовь», в 2021 в этой же номинации за клип песни «Лей, не жалей». В 2019 году награда ему досталась в номинации «Лучший певец».

Ранее холдинг «Русская медиагруппа» приостановил сотрудничество с украинскими музыкантами, среди которых кроме Барских Иван Дорн, Светлана Лобода, Потап и Настя,Светлана Лобода, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной.