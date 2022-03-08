Премьера масштабной исторической саги «Елизавета» состоится на телеканале «Россия» 9 марта. Сериал покажет царскую Россию в эпоху страстей и авантюр, когда Петр I завещал управление страной любимой младшей дочери 16-летней Елизавете.

Главную роль в сериале режиссера Дмитрия Иосифова («Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы») исполнила Юлия Хлынина. Также в картине снялись Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков, Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Сергей Маховиков, Ангелина Поплавская.

Премьера исторической саги «Елизавета» — 9 марта в 21.20 на «России».

«В первую очередь это история любви юной Елизаветы. И главный конфликт, на который нанизывается все остальное, в том, что власть ей не нужна. У нее совершенно другие устремления: она хочет жить полноценной жизнью, хочет любить… Но с ней происходят события, которые заставляют ее повзрослеть. К чему Елизавета придет – зрители увидят сами», — цитирует пресс-служба «России» Иосифова.

Сюжет

События в сериале начинаются в 1725 году. Тогда император Петр I (Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление страной любимой младшей дочери – 16-летней Елизавете. Но юная цесаревна в тот момент отчаянно влюблена и не готова пожертвовать личным счастьем ради власти. Завещание отца она воспринимает как проклятие.

Неожиданно для себя Елизавета обретает врагов в лице самых влиятельных придворных: вице-канцлера Андрея Остермана (Агранович) и князя Александра Меншикова (Раков). Даже ее родная мать Екатерина I (Стеклова) видит в дочери исключительно соперницу в борьбе за трон. Против своей воли Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг.

Судьба ведет Елизавету путем испытаний, ей предстоит пережить предательство и столкнуться с ненавистью. Но рядом с ней остаются верные пажи, друзья ее юности.

Рожденная царствовать, она должна спасти Отечество от хаоса и смуты.

Историческая достоверность

Петр I в 1722 году отменил обычай передавать власть прямому наследнику по мужской линии и оставил право выбора за действующим государем. Через два года император обвенчался с Екатериной (бывшей Мартой Скавронской), она была коронована как императрица. Поэтому, когда Петра Алексеевича не стало, в поисках его завещания с именем наследника были перерыты все бумаги царя, но следов не нашли.

Тайну завещания Петра пытались раскрыть на протяжении многих лет. Выдвигались разнообразные версии, среди которых авторы сериала «Елизавета» выделили одну: невозможно представить, что Петр I мог оставить столь важный государственный вопрос нерешенным, а единственным человеком, который никогда не обманул его доверия, была его младшая дочь.

Существует версия, что, умирая, император подписал завещание в пользу Елизаветы, но документ был похищен. Эта версия научно не доказана, но и не опровергнута. Именно она вдохновила создателей сериала на увлекательную историю с авантюрной интригой. При этом исторические детали и персонажи, факты, события и даты воссозданы в сериале с высокой точностью.

На время Елизаветы Петровны пришлись два главных европейских конфликта того времени: Русско-шведская и Семилетняя войны. В стиле правления императрица продолжала политику Петра Великого, проводила реформу управления, налоговую, реформу образования. За время ее правления заселена Сибирь. При Елизавете Петровне впервые не применялась смертная казнь.

«Мы не стремились специально к исторической достоверности, хоть и не отклонялись от нее, это чисто приключенческий жанр, как у Дюма. Мы сделали жанровое, приключенческое, авантюрное кино, и главным для нас было показать живых людей на крутых поворотах истории», — рассказал о сериале режиссер.

Костюмы и атмосфера эпохи

Чтобы воссоздать атмосферу XVIII века, основным источником света в кадре были свечи. В одной из сцен в больших «дворцовых» залах одновременно горели 300 свечей. Их зажигали и тушили между дублями четыре сотрудника. А для каждой смены было заготовлено около 1000 свечей, сообщила пресс-служба телеканала.

Работа костюмеров в картине беспрецедентна. Мастера вручную занимались отделкой, наносили вышивку, обшивали камнями, добавляли декор: бисер, бусы, блестки, кружево, рюши. Для персонажей из высокой знати (царских особ и придворных) было заготовлено около 600 костюмов. У Елизаветы в сериале 18 нарядов.

Воссоздавая образы исторических персонажей, гримеры стремились добиться сходства с их изображениями на известных портретах. При этом от пластического грима создатели картины отказались.

В проекте было задействовано 330 париков, около 200 бород, а количество усов перевалило за 400. Специально для съемок была изготовлена гипсовая копия маски Петра I (слепок лица был сделан скульптором Карлом Растрелли еще при жизни царя).

Проект снимали в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и окрестностях. Островки петровской эпохи нашли в Ораниенбауме, где дворец и парк сохранились практически в своем первозданном виде, в музеях-усадьбах Кусково и Царицыно.