Премьера масштабной исторической саги «Елизавета» состоится на телеканале «Россия» 9 марта. Сериал покажет царскую Россию в эпоху страстей и авантюр, когда Петр I завещал управление страной любимой младшей дочери 16-летней Елизавете.
Главную роль в сериале режиссера Дмитрия Иосифова
(«Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы») исполнила Юлия Хлынина. Также в
картине снялись Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков, Алексей
Агранович, Владимир Кошевой, Сергей Маховиков, Ангелина Поплавская.
Премьера исторической саги «Елизавета» — 9 марта в 21.20 на «России».
«В первую очередь это история любви юной Елизаветы. И
главный конфликт, на который нанизывается все остальное, в том, что власть ей
не нужна. У нее совершенно другие устремления: она хочет жить полноценной
жизнью, хочет любить… Но с ней происходят события, которые заставляют ее
повзрослеть. К чему Елизавета придет – зрители увидят сами», — цитирует пресс-служба
«России» Иосифова.
Сюжет
События в сериале начинаются в 1725 году. Тогда император
Петр I (Балуев) перед смертью переписывает завещание и оставляет управление
страной любимой младшей дочери – 16-летней Елизавете. Но юная цесаревна
в тот момент отчаянно влюблена и не готова пожертвовать личным счастьем ради
власти. Завещание отца она воспринимает как проклятие.
Неожиданно для себя Елизавета обретает врагов в лице самых
влиятельных придворных: вице-канцлера Андрея Остермана (Агранович) и князя
Александра Меншикова (Раков). Даже ее родная мать Екатерина I (Стеклова) видит
в дочери исключительно соперницу в борьбе за трон. Против своей воли Елизавета
оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг.
Судьба ведет Елизавету путем испытаний, ей предстоит пережить предательство и столкнуться с ненавистью. Но рядом с ней остаются верные пажи, друзья ее юности.
Рожденная царствовать, она должна спасти
Отечество от хаоса и смуты.
Историческая достоверность
Петр I в 1722 году отменил обычай передавать власть прямому
наследнику по мужской линии и оставил право выбора за действующим государем.
Через два года император обвенчался с Екатериной (бывшей Мартой Скавронской),
она была коронована как императрица. Поэтому, когда Петра Алексеевича не стало,
в поисках его завещания с именем наследника были перерыты все бумаги царя, но
следов не нашли.
Тайну завещания Петра пытались раскрыть на протяжении многих
лет. Выдвигались разнообразные версии, среди которых авторы сериала
«Елизавета» выделили одну: невозможно представить, что Петр I мог оставить столь важный государственный вопрос нерешенным, а единственным
человеком, который никогда не обманул его доверия, была его младшая дочь.
Существует версия, что, умирая, император подписал завещание
в пользу Елизаветы, но документ был похищен. Эта версия научно не доказана, но
и не опровергнута. Именно она вдохновила создателей сериала на увлекательную
историю с авантюрной интригой. При этом исторические детали и персонажи, факты,
события и даты воссозданы в сериале с высокой точностью.
«Мы не стремились специально к исторической достоверности,
хоть и не отклонялись от нее, это чисто приключенческий жанр, как у Дюма. Мы
сделали жанровое, приключенческое, авантюрное кино, и главным для нас было
показать живых людей на крутых поворотах истории», — рассказал о сериале режиссер.
Костюмы и атмосфера эпохи
Чтобы воссоздать атмосферу XVIII века, основным источником света в кадре были свечи. В одной из сцен в больших «дворцовых» залах одновременно горели 300 свечей. Их зажигали и тушили между дублями четыре сотрудника. А для каждой смены было заготовлено около 1000 свечей, сообщила пресс-служба телеканала.
Работа костюмеров в картине беспрецедентна. Мастера вручную занимались отделкой, наносили вышивку, обшивали камнями, добавляли декор: бисер, бусы, блестки, кружево, рюши. Для персонажей из высокой знати (царских особ и придворных) было заготовлено около 600 костюмов. У Елизаветы в сериале 18 нарядов.
Воссоздавая образы исторических персонажей, гримеры стремились добиться сходства с их изображениями на известных портретах. При этом от пластического грима создатели картины отказались.
В проекте было задействовано 330 париков, около 200 бород, а количество усов перевалило за 400. Специально для съемок была изготовлена гипсовая копия маски Петра I (слепок лица был сделан скульптором Карлом Растрелли еще при жизни царя).
Проект снимали в Москве, Ростове, Санкт-Петербурге и окрестностях. Островки петровской эпохи нашли в Ораниенбауме, где дворец и парк сохранились практически в своем первозданном виде, в музеях-усадьбах Кусково и Царицыно.
лачиновДля начала бы ввести само понятие часовой оплаты, в том числе и минимальной, вместо идиотского МРОТ и...
VALGORДеньги, что в России заработал пусть раздаст бедным, раз он такой принципиальный)
MaximKSи оставить фашистов не добитыми?
ForYouTubeКрасавчик, так их всех толерантных