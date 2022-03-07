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Аналитик предрек миру голод без российской пшеницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость пшеницы в мире резко возросла в последние недели, это может вызвать глобальный голод, заявил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

«Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис», — приводит немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten мнение Фритча.

Россия и Украина составляют до 30% мировых поставок пшеницы. Фритч отметил, что сейчас эти страны отрезаны от остальных государств, поэтому он предрек глобальный голод без российского зерна.

Уменьшение резервов крупнейших экспортеров пшеницы — Евросоюза, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана — сделает кризис снабжения более тяжелым. На данный момент запасы зерна достигают 57 миллионов тонн, что является минимальным за девять лет показателем. Таких объемов миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины — менее чем на 21.

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