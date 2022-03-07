«Русская Медиагруппа» прервала сотрудничество с украинскими артистами

«Русское радио» и телеканал RU.TV, входящие в медиахолдинг «Русская Медиагруппа», приостановили сотрудничество с украинскими музыкантами, среди которых Иван Дорн, Макс Барских, Светлана Лобода, Вера Брежнева, сообщается на сайте компании.
«Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.
В список «запрещенных» музыкантов вошли Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Настя, Monatik, Dorofeeva, Лобода, Alekseev, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, а также российские группы «Аквариум» и #2Маши.
В медиахолдинге уточнили, что сейчас сложно разобраться в причинах, побудивших артистов высказываться в столь агрессивной манере. Решение о дальнейшей ротации и продолжении сотрудничества с указанными артистами будет приниматься позднее, после выяснения всех обстоятельств.
«Русская Медиагруппа» — один из крупнейших медиахолдингов, в состав которого входят пять радиостанций «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV.
pkv84Дед совсем плохой конечно,такие оговорки уже на поток встали у него.
ponhik78"Министерство финансов США разрешило закупку российской нефти через банки-посредники в странах, которые...
лачиновНу решить то одно, а вот отказаться ... Впрочем если это произойдет то может оно и к лучшему. Что то...
ponhik78Ни разу не видел купленный Фотошоп)))