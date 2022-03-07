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«Русская Медиагруппа» прервала сотрудничество с украинскими артистами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lobodaofficial, instagram.com/lobodaofficial

«Русское радио» и телеканал RU.TV, входящие в медиахолдинг «Русская Медиагруппа», приостановили сотрудничество с украинскими музыкантами, среди которых Иван Дорн, Макс Барских, Светлана Лобода, Вера Брежнева, сообщается на сайте компании.

«Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

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В список «запрещенных» музыкантов вошли Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Настя, Monatik, Dorofeeva, Лобода, Alekseev, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, а также российские группы «Аквариум» и #2Маши.

В медиахолдинге уточнили, что сейчас сложно разобраться в причинах, побудивших артистов высказываться в столь агрессивной манере. Решение о дальнейшей ротации и продолжении сотрудничества с указанными артистами будет приниматься позднее, после выяснения всех обстоятельств.

«Русская Медиагруппа» — один из крупнейших медиахолдингов, в состав которого входят пять радиостанций «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, а также музыкальный телеканал RU.TV.

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