ЦБ заверил, что Visa и Mastercard продолжат работать в России

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard всех российских банков продолжат работать в России, привязанные к ним средства полностью сохранены, сообщил Банк России.

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни.

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«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют», — говорится в сообщении.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту, подчеркнули в ЦБ.

При этом в ЦБ предупредили, что трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.