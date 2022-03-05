Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары

Депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев направил обращение в УФАС из-за резкого роста цен на детские товары, сообщил он в соцсетях.

«Вы отправили больше 100 обращений за несколько часов с жалобами на резкое повышение цен в магазинах. Среди "лидеров" — магазины "Детский мир", где за сутки некоторые товары для самых маленьких подорожали в полтора-два раза», — написал Зайцев.

По его словам, это и подгузники, и каши, смеси для деток с аллергией, которую невозможно чем-то заменить.

Зайцев направил депутатский запрос в управление антимонопольной службы по краю. Депутат предложил писать ему в случае, если красноярцы видят резкое повышение цен.