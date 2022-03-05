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Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 維基小霸王 / CC BY-SA 4.0

Депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев направил обращение в УФАС из-за резкого роста цен на детские товары, сообщил он в соцсетях.

«Вы отправили больше 100 обращений за несколько часов с жалобами на резкое повышение цен в магазинах. Среди "лидеров" — магазины "Детский мир", где за сутки некоторые товары для самых маленьких подорожали в полтора-два раза», — написал Зайцев.

По его словам, это и подгузники, и каши, смеси для деток с аллергией, которую невозможно чем-то заменить.

Зайцев направил депутатский запрос в управление антимонопольной службы по краю. Депутат предложил писать ему в случае, если красноярцы видят резкое повышение цен.

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pepelmetal

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Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

Disobedient

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