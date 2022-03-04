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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космические силы США начнут патрулирование Луны

Источник:
Ars Technica
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Исследователи ВВС США разработают спутник для регулярного патрулирования окололунного пространства. Это расширит постоянное присутствие Соединенных Штатов вплоть до обратной стороны Луны.

«До сих пор космическая миссия Соединенных Штатов простиралась на 35 тысяч километров над Землей, однако теперь исследовательская лаборатория ВВС расширяет этот диапазон в десять раз, а зону операций Соединенных Штатов — в тысячу раз», — отмечают авторы проекта.

Американские военные впервые приступили к расширению оперативной зоны в космосе. Аппарат будет называться Cislunar Highway Patrol System, его оснастят мощным телескопом. Он сможет наблюдать за спутниками других стран за пределами геостационарной орбиты — вплоть до Луны.

Отмечается, что в последнее время окололунный трафик резко вырос. Пентагон опасается, что исследовательские аппараты, сейчас вращающиеся вокруг Луны, могут в нужный момент вернуться к Земле и атаковать военные спутники США, размещенные на геостационарной орбите.

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