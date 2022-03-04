Лаборатория искусственного интеллекта открылась в омском вузе

Научно-исследовательская лаборатория «Технологии искусственного интеллекта» открылась в Омском государственном университете путей сообщения, сообщил Омский НИИ приборостроения.

Лаборатория специализируется на построении и обучении глубоких нейронных сетей, внедрении проектов с использованием VR-технологий в образовании, на производстве и на транспорте.

Задачи лаборатории — разработка решений, основанных на применении VR-технологий, технологий больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, под задачи машиностроительного и железнодорожного производства, в том числе РЖД.

В интересах Омского НИИ приборостроения в лаборатории организуют исследования по применению технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности работы перспективных систем радиосвязи.