Курс евро подскочил до рекордного максимума

Курс евро обновил рекордный максимум — он вырос на 8,4 рубля, или 7%, до 125,96 рубля, курс доллара поднялся почти на 10 рублей, или 9,4%, и составил 116 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи на начало торгов.

Для курса рубля по-прежнему очень важна геополитическая компонента, рассказал РБК старший трейдер «Альфа-Капитала» Владислав Силаев. При этом на новости о снижении российских кредитных рейтингов рубль накануне никак не отреагировал, отметил эксперт.

Снижение волатильности валютных пар будет зависеть и от новостного фона, и от поступления ликвидности на рынок. По мнению эксперта, можно ожидать, что вскоре частные инвесторы будут в качестве средства сбережения активнее использовать такие инструменты, как драгоценные металлы.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников ожидает, что сегодня курс доллара может продолжить движение в диапазоне 110–120 рублей.