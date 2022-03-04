Синоптики пообещали новосибирцам неспокойный март

Март в Новосибирске будет теплее нормы, но первая декада принесет зимние холода, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По данным синоптиков, средняя температура марта будет на уровне 5-8 градусов ниже нуля, что на 1,5-2,5 градуса выше нормы. Осадков ожидается больше нормы.

«Снегопады — в большинстве дней первой и третьей декад, в периоды оттепелей это будет мокрый снег с дождем, местами усиление ветра», — рассказала собеседница.

Со вторника, 8 марта, после плюсовых температур ожидается похолодание до минус 20 градусов ночью и минус 14 градусов днем. До конца недели будет холодно, во второй декаде, после 12-13 марта, температура начнет повышаться, но оттепелей стоит ждать только в третьей декаде месяца.

«Такой месяц неспокойный, как женщина. 8 марта нам, к сожалению, не повезло, но в основном неблагоприятной погода будет из-за ветра», — сказала синоптик.