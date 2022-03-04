Канцлер ФРГ выступил против приема в НАТО Украины и Грузии

Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным и этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова Шольца. Он добавил, что этот вопрос и сейчас не обсуждается.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине.
Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.
Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю.
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