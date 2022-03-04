НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Канцлер ФРГ выступил против приема в НАТО Украины и Грузии

Источник:
РИА Новости
631 6
Фото: Sergey Guneev / Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным и этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова Шольца. Он добавил, что этот вопрос и сейчас не обсуждается.

Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине.

Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.

Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю.

Еще по теме
США призвали Россию прислушаться ко всему миру
Украина продолжит диалог с Россией в третьем раунде переговоров
Макрона расстроил разговор с Путиным по поводу Украины
Москва и Киев согласовали гуманитарные коридоры
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Синоптики пообещали новосибирцам неспокойный март
Лаборатория искусственного интеллекта открылась в омском вузе
Оттепель в Новосибирске сменится резким похолоданием
Весеннее тепло придет в Забайкалье на праздники
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Евросоюз лишил Россию евро
Обсуждение (6)
Картина дня
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
Курс евро подскочил до рекордного максимума
Канцлер ФРГ выступил против приема в НАТО Украины и Грузии
США призвали Россию прислушаться ко всему миру
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Ты дорогой у своего МИДа спроси на ряду с МИДами Польши и Германии почему и зачем они Януковича кинули...

ВЕРЕЩАГИН

СИБНЕТ, прекратите ретранслировать укропские фейки !!!Пара осветительных ракет и непонятная возня на...

antibacila

Да давно пора следователям пробежаться по этому желтому сайтишке. Заголовки такие громкие клепают, а...

pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?
Sibnet.Ru