Канцлер ФРГ выступил против приема в НАТО Украины и Грузии

Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным и этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — приводит РИА Новости слова Шольца. Он добавил, что этот вопрос и сейчас не обсуждается.

Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине.

Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.

Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю.