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Хабенский призвал «помолчать» в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © khabensky_konstantin_fan, instagram.com/khabensky_konstantin_fan

Актер и режиссер Константин Хабенский заявил, что никогда не участвовал в политике и не собирается этого делать. Остальных он призвал к уважению чужих позиций. Слова артиста приведены в Instagram-аккаунте МХТ имени Чехова, где он служит.

«Сегодня любое мнение человека, высказавшегося "За" или "Против", вызывает бурю негатива в обществе. Давайте уважать мнение друг друга, давайте хотя бы в социальных сетях не устраивать публичных расправ», — написал Хабенский.

Также актер рассказал, что в обстоятельствах, когда каждый день гибнут люди, ему и коллегам очень тяжело выходить на сцену и делать свою работу. Актер уверен, что театр — это место, где говорят о ценности человеческой жизни, поэтому долг артиста — продолжать свое дело.

Военная спецоперация России по освобождению Донбасса началась 24 февраля. По официальной информации Минобороны РФ, озвученной 3 марта, потери среди российских военных, участвующих в операции на Украине, составили 498 человек, 1597 российских военных получили ранения.

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