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Новосибирские хирурги сделали нестандартную операцию на сердце

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Центр имени Мешалкина

Хирурги новосибирского центра имени Мешалкина выполнили малотравматичную операцию пациентке с аортальным пороком сердца и тяжелой сопутствующей патологией, сообщила в пятницу пресс-служба учреждения.

В центре вылечили 69-летнюю пациентку с пораженным аортальным клапаном сердца, для которой стандартное «открытое» вмешательство было сопряжено с высокими хирургическими рисками из-за тромбофилии — предрасположенности к образованию тромбов. Женщине выполнили транскатетерную имплантацию аортального клапана.

У пациентки диагностировали стеноз аортального клапана сердца (частичное сужение просвета аортального клапана, которое провоцирует затруднение оттока крови из левого желудочка сердца в аорту, снабжающую кровью весь организм). При таком диагнозе у больных появляются одышка, головокружения, обмороки, отеки, приступы удушья.

Пациентке выполнили транскатетерную имплантацию аортального клапана, ставшую альтернативой «открытому» протезированию клапана сердца, через прокол в бедренной артерии под рентгеновским контролем.

Плюсы метода в уменьшении побочных эффектов: кровопотери, интенсивности болевого синдрома, риска инфекции, связанной с послеоперационным швом. Использование технологии значимо сокращает реабилитационный период.

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