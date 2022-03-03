Екатерина Гусева ощутила на себе клеймо «Бригады»

Актриса Екатерина Гусева оценила влияние сериала «Бригада» на свою жизнь и карьеру, оказалось, что ее долго воспринимали, как Олю Белову.

Сериал «Бригада» принес Гусевой известность. После премьеры ее стали узнавать на улице. При этом фанаты обращались к артистке исключительно по имени ее героини — Оля Белова, рассказала Гусева «Каравану историй».

Актриса уверена, что ни один режиссер никогда больше не решится снимать их с Безруковым в одном проекте. Все потому, что многие воспринимают Гусеву как актрису одной роли.

«Мы так и останемся Белыми», — цитирует артистку издание.

Екатерина Гусева снялась в «Бригаде» в 2002 году. После этого она сыграла более чем в 50 фильмах. Среди крупных проектов, где у Гусевой главные роли — «А.Л.Ж.И.Р.» и «Табол».