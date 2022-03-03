Российским кошкам запретили участвовать в международных выставках

Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам из России участвовать в международных выставках из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте организации.

«Наши украинские коллеги-любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях. Мы очень рады, что многие члены клубов FIFe, граничащих с Украиной, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам», — говорится в сообщении.



Правление FIFe решило, что ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть допущена на какую-либо выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят. Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года.

Также кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.