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Российским кошкам запретили участвовать в международных выставках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Международная федерация кошек (FIFE) запретила кошкам из России участвовать в международных выставках из-за ситуации на Украине, сообщается на сайте организации.

«Наши украинские коллеги-любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях. Мы очень рады, что многие члены клубов FIFe, граничащих с Украиной, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам», — говорится в сообщении.

Правление FIFe решило, что ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть допущена на какую-либо выставку FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят. Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года.

Также кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

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Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

ifhbrjd

Набиулина за последние годы позволила вывезти из России 600 тонн холота. Чкрвонцы теперь будет клепать...

Disobedient

Конечно заслуживаешь лучшего , еще твой обиженный на жизнь кент 69 с гипертрофированным эго . Какую тебе...

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