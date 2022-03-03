Стало известно значение букв Z и V на российской военной технике

Минобороны России объяснило значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине, соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z. Кемеровская область в знак поддержки спецоперации изменила в название на Куzбасс. Аналогично поступил мэр города Кизела (Пермский край). Правительство Забайкалья стало везде заменять букву «з» на «z».

С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию, цель которой — демилитаризация и денационализация республики.