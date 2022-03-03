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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стало известно значение букв Z и V на российской военной технике

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России объяснило значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине, соответствующий пост опубликован в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее призвал поддержать солдат на передовой, нанеся на свой автомобиль знак Z. Кемеровская область в знак поддержки спецоперации изменила в название на Куzбасс. Аналогично поступил мэр города Кизела (Пермский край). Правительство Забайкалья стало везде заменять букву «з» на «z».

С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию, цель которой — демилитаризация и денационализация республики.

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Оборона #Армия #Оружие
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Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

ifhbrjd

Набиулина за последние годы позволила вывезти из России 600 тонн холота. Чкрвонцы теперь будет клепать...

Disobedient

Конечно заслуживаешь лучшего , еще твой обиженный на жизнь кент 69 с гипертрофированным эго . Какую тебе...

sib_man9

газопроводы на техническое обслуживание дней на 30 , затем обмен газ на золото только по предоплате
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