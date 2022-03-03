Рогозин урезал себе и топ-менеджерам Роскосмоса зарплату

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин решил сократить зарплату себе и подчиненным из-за санкций в отношении России.

«В условиях санкций генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин дал поручение на 30% сократить свою зарплату», — цитирует ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Изменения также коснулись топ-менеджеров компании и предприятий отрасли.

За 2020 год Рогозин заработал 83,1 миллиона рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте госкорпорации.

Президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. ЕС ввел санкции против Ракетно-космического центра «Прогресс».