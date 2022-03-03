Сибирские ученые нашли определяющие продолжительность жизни белки

Международный коллектив исследователей, в который входят ученые ИЦиГ СО РАН, получил новые данные о генетике старения, они нашли белки, снижение количества которых в организме, позволяет человек жить дольше, сообщает пресс-служба института.

Исследование проходило на базе трех крупных биобанков: биобанка Великобритании, Финляндии и Японии, каждый из которых содержит информацию о геномах более полумиллиона добровольцев, предоставивших полную информацию о своем здоровье и состоянии организма.

Ученые изучали связь между концентрацией 857 различных белков в плазме крови человека и процессом старения с помощью метода менделевской организации.

«Этот метод позволяет устанавливать причинно-следственные связи, иначе говоря, понять, что было первично, а что вторично. Меняется ли концентрация данного белка с возрастом или, наоборот, ее изменение становится одним из механизмов, которые уменьшают продолжительность жизни», — сказал заведующий лабораторией рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ СО РАН Яков Цепилов.

Исследование имеет большое значение с точки зрения поиска новых многообещающих мишеней для лекарств, продлевающих жизнь человека. Ученым удалось определить два белка, снижение концентрации которых в организме ведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни человека.

Таких потенциальных мишеней может быть намного больше. И примененный в работе метод генетических компонент значительно облегчит их поиск в дальнейшем.