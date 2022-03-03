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Группа «Мумий Тролль» прекратила концертную деятельность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mumiytroll, instagram.com/mumiytroll

Группа «Мумий Тролль» решила не выступать с концертами из-за военной спецоперации России на Украине, об этом музыканты сообщили в Instagram.

«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась…"» — говорится в сообщении.

В заявлении не сказано, возобновят ли музыканты свою творческую деятельность. «Мумий Тролль» считает, что после событий на Украине миру придется начинать с чистого листа искать взаимопонимание и любовь.

Группа «Мумий Тролль» была основана в 1983 году и успешно существует до сих пор. За почти 40 лет музыканты с бессменным лидером Ильей Лагутенко выпустили 19 альбомов.

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