Гражданским служащим разработали присягу

Законопроект о присяге гражданского служащего внесен в Госдуму, документ опубликован в думской электронной базе документов.

Согласно законопроекту, присяга гражданского служащего принимается один раз в торжественной обстановке, под государственным флагом Российской Федерации, порядок приведения к присяге будет установлен отдельно.

Предполагается, что гражданский служащий, впервые поступивший на службу, должен будет поклясться «уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, быть честным и неподкупным, чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан».

Также он должен принести клятву «достойно исполнять возложенные на него должностные обязанности, хранить государственную и служебную тайну, защищать свободу и независимость Российской Федерации и верно служить народу».

В настоящее время принесение присяги предусмотрено при вступлении в должность для судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судей, прокуроров. Это также касается военнослужащих, сотрудников Росгвардии, судебных приставов и лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации.