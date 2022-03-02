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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Исчез таинственный сигнал из глубин времени-пространства

Источник:
Science Alert
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Фото: © NASA

Команда исследователей не смогла повторно обнаружить таинственный сигнал, зафиксированный в 2018 году сразу двумя независимыми друг от друга группами астрономов.

Первоначально предполагалось, что ученым в рамках эксперимента EDGES удалось зафиксировать свет самых ранних звезд Вселенной. При этом его характеристики противоречили известным науке данным. Например, его амплитуда была почти вдвое больше прогнозируемой.

Специалисты предположили, что феномен возник после того, как древний свет прошел через водород, охлажденный темной материей. Только в этом случае существование подобного сигнала было возможным в рамках существующей физики.

Группа индийских астрономов использовала специальное оборудование, чтобы снова поймать тот же сигнал, который наблюдался в рамках эксперимента EDGES. Однако анализ большого массива данных показал, что сигнал исчез.

Ученые уверены, что первоначальный загадочный сигнал, который якобы исходил из глубин времени-пространства, на самом деле является ошибкой антенны EDGES и носит земное происхождение. Астрономы в 2018 году попросту ошиблись с его интерпретацией.

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