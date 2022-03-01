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Сбербанк прокомментировал «заморозку» вкладов россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов из-за новых санкций, инициированных в отношении России. Все средства на счетах и депозитах доступны клиентам банка в полном объеме по первому требованию, говорится в сообщении кредитной организации.

«Фейк: вклады будут заморожены. Правда: Все средства на счетах и вкладах доступны клиентам банка в полном объеме без ограничений по первому требованию», — написал банк в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что все санкции, введенные в отношении Сбербанка, не влияют на работу банковских карт — как на территории России, так и за рубежом, вне зависимости от платежной системы.

Сбербанк внесен США в список CAPTA, такие санкции не являются блокирующими. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам Visa и MasterCard доступны в полном объеме по всему миру.

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