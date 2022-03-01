Токсикомания стала более распространена среди новосибирских подростков

Число детей, страдающих токсикоманией, выросло в Новосибирской области, сообщила журналистам во вторник главный внештатный детский психиатр-нарколог министерства здравоохранения региона Нина Кошляк.
«Число зарегистрированных несовершеннолетних имеет тенденцию к снижению. Но снижение не во всех группах — в группе токсикомании есть увеличение на 5,9%» — сказала Кошляк.
По ее словам, сейчас некоторые начинают употреблять запрещенные психоактивные вещества уже в начальной школе. «Коронавирусная ситуация наложила отпечаток. Дети находились дома один на один с интернетом», — пояснила специалист.
Токсикомания — совокупность болезненных состояний, которая характеризуется привыканием к приему веществ, не относимых к наркотическим, но также смертельно опасным.
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
GammiPluhЧто то сибнет перегнул с желтизной заголовка
Natusy-1976-08-29Позора и разочарований меньше!