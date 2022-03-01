НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Токсикомания стала более распространена среди новосибирских подростков

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Фото: © Sibnet.ru

Число детей, страдающих токсикоманией, выросло в Новосибирской области, сообщила журналистам во вторник главный внештатный детский психиатр-нарколог министерства здравоохранения региона Нина Кошляк.

«Число зарегистрированных несовершеннолетних имеет тенденцию к снижению. Но снижение не во всех группах — в группе токсикомании есть увеличение на 5,9%» — сказала Кошляк.

По ее словам, сейчас некоторые начинают употреблять запрещенные психоактивные вещества уже в начальной школе. «Коронавирусная ситуация наложила отпечаток. Дети находились дома один на один с интернетом», — пояснила специалист.

Токсикомания — совокупность болезненных состояний, которая характеризуется привыканием к приему веществ, не относимых к наркотическим, но также смертельно опасным.

Еще по теме
Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения
Число антиковидных ограничений сократили в Новосибирской области
Томская область отменила часть COVID‑ограничений
Пять фактов, которые нужно знать про таблетки
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Токсикомания стала более распространена среди новосибирских подростков
Росгидромет оценил качество воздуха в Новосибирске
Вузы и школы «заминировали» в Новосибирске
Байкальская нерпа заразилась вирусом от домашних животных
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Евросоюз пригрозил России тотальной войной
Шойгу пообещал продолжить военную операцию на Украине
Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения
Рубль незначительно подорожал после введения спецмер
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

Natusy-1976-08-29

Позора и разочарований меньше!
Sibnet.Ru