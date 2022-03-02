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«Сибирь» проведет первую игру плей‑офф с «Салаватом Юлаевым»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hcsalavat, instagram.com/hcsalavat

Хоккейный клуб «Сибирь» начинает серию плей-офф в среду, 2 марта, первым соперником команды стал уфимский клуб «Салават Юлаев».

Чемпионат России по хоккею завершился досрочно из-за коронавируса. Пары в плей-офф составляли по проценту набранных очков первого этапа турнира. Ожидалось, что «Сибирь» сыграет в «Ак Барсом», но соперником новосибирцев стал «Салават».

«Мы не собираемся без боя отдавать плей-офф, будем биться до последнего», — сказал тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в интервью «Чемпионата».

В текущем сезоне «Сибирь» дважды сыграла с «Салаватом Юлаевым», и оба раза одержала победу.

Мартемьянов оценил соперника, назвав уфимцев очень сыгранной и мастеровитой командой. Тренер считает, что «Сибирь» ждет тяжелый плей-офф.

Первая игра «Сибири» и «Салавата Юлаева» пройдет на льду уфимцев 2 марта в 21.00 по новосибирскому времени. Серия длится до четырех побед.

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