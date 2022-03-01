Вышел финальный трейлер «Морбиуса»

Финальный трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето вышел в Сети, в нем показана сцена нападения злодея на корабле.
Фильм «Морбиус» посвящен истории злодея из вселенной Marvel. Главный герой врач Майкл страдает заболеванием крови. Чтобы попытаться спастись, он ставит над собой эксперимент, но все идет не по плану, и доктор превращается в вампира, жаждущего крови.
В финальном трейлере показано, предположительно, первое нападение Морбиуса на солдат на военном корабле, эпизоды из медицинского эксперимента доктора и суперспособности злодея.
Премьера «Морбиуса» в России должна была состояться 24 марта. Дистрибьюцией фильма занимается компания Sony Pictures Entertainment, которая планирует отменить показ фильмов в России в связи с ситуацией на Украине.
Иркут 69Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.
IDE7Для понимания того, что происходит в современном мире предлагаю прочитать и осмыслить такую книгу : «Убийство...
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))