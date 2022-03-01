Вышел финальный трейлер «Морбиуса»

Финальный трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето вышел в Сети, в нем показана сцена нападения злодея на корабле.

Фильм «Морбиус» посвящен истории злодея из вселенной Marvel. Главный герой врач Майкл страдает заболеванием крови. Чтобы попытаться спастись, он ставит над собой эксперимент, но все идет не по плану, и доктор превращается в вампира, жаждущего крови.

В финальном трейлере показано, предположительно, первое нападение Морбиуса на солдат на военном корабле, эпизоды из медицинского эксперимента доктора и суперспособности злодея.

Премьера «Морбиуса» в России должна была состояться 24 марта. Дистрибьюцией фильма занимается компания Sony Pictures Entertainment, которая планирует отменить показ фильмов в России в связи с ситуацией на Украине.