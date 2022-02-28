Новые иностранные санкции в отношении России ограничили возможность использования золотовалютных резервов, признала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Условия для российской экономики кардинально поменялись, новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов», — сказала она.

Набиуллина уточнила, что Банк России не проводил в понедельник валютные интервенции из-за ограничений на использование золотовалютных резервов в долларах и евро. В результате курс рубля значительно упал.

Регулятор проводил масштабные валютные интервенции в четверг и пятницу. Так, в четверг они составили порядка 1 миллиарда долларов, в пятницу объемы были меньше.