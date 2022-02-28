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Оборудование для «СКИФа» придется искать в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Оборудование для
Оборудование для "СКИФа"
Фото: © правительство Новосибирской области

Институт катализа СО РАН в связи с новыми санкциями против РФ рассматривает Китай вместо западноевропейских и американских партнеров для закупки оборудования для синхротрона «СКИФ» в Новосибирске, сообщил директора института Валерий Бухтияров.

Центр коллективного пользования «СКИФ» — уникальный по своим характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.

«По основным контрактам с ИЯФом, там, действительно, более-менее мы защищены, так как 90% делаем мы в России, по станциям — хуже. Нам же нужны, кроме ускорителя, сами станции, на которых будут проводиться исследования. Они у нас оценивались в 50 на 50. На самом деле, Китай тот же есть, который пока держится и не объявляет нам санкции, часть оборудования можно там взять. Китайцы в последнее время развили научное приборостроение», — сказал ТАСС Бухтияров

Директор ИЯФ СО РАН, который изготавливает оборудование для синхротрона, Павел Логачев сообщил ТАСС, что ученые намерены приложить все усилия для реализации проекта, несмотря на санкции.

«Мы все равно будем этот проект делать всеми возможными силами за максимально сжатые сроки. Если становится сложнее, то физикам становится даже интереснее», — пояснил он.

Новосибирский «СКИФ» будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника синхротронного излучения планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024 году.

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