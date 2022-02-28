Барсучиха Нюша проснулась в Иркутске

Барсучиха Нюша вышла из спячки в Иркутском зоосаде, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.

В выходные сотрудники и посетители зоосада обнаружили, что барсучиха покинула убежище и активно исследует вольер.

«Состояние зверя, за зиму отвыкшего от солнечного света, разнообразных запахов и компании людей, было довольно возбужденным. Нюше сразу же предложили сытное и вкусное угощение, которое она с удовольствием приняла. После долгого сна аппетит барсучихи был просто зверским», — говорится в сообщении.

Барсуки — единственные представители семейства куньих, впадающие на зиму в спячку. Начинается она в октябре-ноябре, а продолжаться может до самого апреля в зависимости от погодных условий.

Поэтому окончательным пробуждение Нюши считать пока рано — через несколько дней она может лечь спать еще на месяц.