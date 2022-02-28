НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Барсучиха Нюша проснулась в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
306 0
Фото: © Иркутский зоосад

Барсучиха Нюша вышла из спячки в Иркутском зоосаде, сообщила в понедельник пресс-служба учреждения.

В выходные сотрудники и посетители зоосада обнаружили, что барсучиха покинула убежище и активно исследует вольер.

«Состояние зверя, за зиму отвыкшего от солнечного света, разнообразных запахов и компании людей, было довольно возбужденным. Нюше сразу же предложили сытное и вкусное угощение, которое она с удовольствием приняла. После долгого сна аппетит барсучихи был просто зверским», — говорится в сообщении.

Барсуки — единственные представители семейства куньих, впадающие на зиму в спячку. Начинается она в октябре-ноябре, а продолжаться может до самого апреля в зависимости от погодных условий.

Поэтому окончательным пробуждение Нюши считать пока рано — через несколько дней она может лечь спать еще на месяц.

Еще по теме
Ученые проследили связь между питомцами и интеллектом хозяев
Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Кинологи спасли исчезающую породу эвенкийской аборигенной лайки
Северных оленей обнаружили в Томской области впервые за 10 лет
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Барсучиха Нюша проснулась в Иркутске
Сибирские ученые создали композиты из коры березы для борьбы с раком
Ракета «Ангара» пройдет испытания перед отправкой на космодром
Новосибирские власти рассказали о повышении цены на гречку
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Началась длинная рабочая неделя
Техосмотр получит принудительную форму
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
Sibnet.Ru