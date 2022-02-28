Мошенники активизировались на фоне санкций против России

Мошенники на фоне введения антироссийских санкций стали предлагать людям перевести средства на якобы безопасный счет, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Злоумышленники также заявляют, что помогут сохранить деньги после отключения России от SWIFT, рассказала «Известиям» Лазарева. Информацию о всплеске активности такой мошеннической схемы газете подтвердили и в российской компании «Серчинформ», разрабатывающей средства информационной безопасности.

Перевести деньги на так называемый безопасный счет для защиты сбережений от санкций предлагают не только по телефону, но и в социальных сетях, отметил представитель «Серчинформ» Алексей Дрозд. Он рассказал, что мошенники используют прием полуправды и берут реальный инфоповод, перемешивая его с вымыслом.

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«Не нужно по указанию звонящего переводить деньги куда бы то ни было, в том числе на якобы безопасный счет, который в действительности используется злоумышленниками. Прервите телефонный разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону», — посоветовали в Банке России.

США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против России после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине.