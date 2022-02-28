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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Погибшие и раненые есть среди российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал Игорь Конашенков. Он не стал называть точное число.

Потери Вооруженных сил России многократно меньше числа уничтоженных националистов, сказал генерал. «Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — отметил Конашенков. 

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Генерал признал, что  среди  российских военнослужащих есть пленные и к ним зачастую применяется жестокое отношение. «Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами», — пригрозил генерал.

«Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», — подчеркнул Конашенков.

Тема: Военная операция на Украине
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