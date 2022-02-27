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Первый участник покинул шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Первый выпуск шоу «Звезды в Африке 2» вышел в воскресенье на ТНТ, в конце одна из знаменитостей ушла с проекта.

По правилам шоу знаменитости останутся в Африке без еды, чтобы ее добыть, им придется проходить испытания, преодолевать свои страхи и учиться уживаться со звездными коллегами.

В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей, номинантов на выбывание выбирают соплеменники. В финал проходят два сильнейших участника, а победителя определяют с помощью испытания.

В первом выпуске в Африку приехали Наталья Рудова, Вячеслав Чепурченко, Александр Зарубин (Саша Стоун), Карина Кросс, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Руслан Нигматуллин, Алена Водонаева и Олег Шепс.

Они сразу прошли испытание, чтобы добыть первый ужин в лагере. Не очень хорошо с ним справился актер Чепурченко. За это он оказался одним из претендентов на выбывание из шоу.

В новом сезоне сразу сложились две коалиции: взрослых — Водонаева, Рудова, Нигматуллин, и молодых — Кросс, Карнавал, Стоун. Взрослые решили сразу слить кого-то из молодых звезд. Их выбор пал на тиктокершу Карину Кросс. В итоге они проголосовали против нее, также это сделал юморист Верещагин.

Чепурченко и Кросс сразились в итоговом испытании на выбывание. Они должны были ловить звезды в аквариуме с жуками, крокодилами и крабами. На одну звезду больше взял Чепурченко. 

Он остался в проекте, а Карина Кросс выбыла. Она вернулась в лагерь попрощаться, и обвинила Водонаеву в том, что ее нечестно слили с шоу. Водонаева сказала, что это игра, и нужно продумывать стратегию.

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